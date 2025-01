Taxista de Cancún exige a turista coreana 10 mil pesos por viaje de 30 minutos

¡Esta historia te va a dejar con el ojo cuadrado!, resulta que una influencer coreana llamada Nara Bask, quien vive aquí en México, acaba de denunciar un caso que huele a *mafia total* en Cancún.

La cosa fue así: Nara tomó un taxi para un viaje de solo 30 minutos, y ¿saben cuánto le cobraron? ¡10 mil pesos! 😱 Al principio, el taxista le pidió 5 mil, que ya de por sí es una locura, pero después de una parada, ¡le dobló la tarifa! Y lo peor: la amenazó con dejarla tirada si no pagaba.

La pobre Nara estaba súper asustada y terminó soltando el dinero porque, claro, su seguridad iba primero. Encima de todo, el tipo le lanzó un comentario súper desagradable. ¿Se imaginan?

«Me dijo: ‘Si, chamaquita, ¿te quieres poner de pechito?'», explicó Nara, quien accedió a pagar para evitar mayores problemas.

Y no es el único caso. Hace poquito, el buen Luisito Comunica también alzó la voz contra esta mafia de taxis en Cancún. Según contó en sus historias de Instagram, le cobraron 2 mil pesos – sí, 100 dólares – por un viaje de apenas 20 minutos. Luisito estaba tan molesto que hasta le preguntó al chofer si “¿todos eran así de ratas?” ¡Y el taxista le respondió que sí con una risita! 😡

“Acabo de tomar ese taxi, es un Nissan Sentra, estoy llegando ahorita a Cancún, lo tome desde el aeropuerto hasta el hotel y no mamen, o sea era un trayecto de 20 minutos, 21 minutos creo que marcaba el mapa, me cobraron 2 mil pesos, o sea son 100 dólares por un Nissan Sentra, ustedes lo vieron, no estoy… Esto es una puta mafia”.

Esto deja claro que muchos turistas están siendo víctimas de estas prácticas abusivas. Así que, si piensan ir a Cancún, ya saben: ojo bien abierto y busquen alternativas para moverse sin caer en estas trampas.

¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es justo que Cancún tenga tan mala fama por cosas así?