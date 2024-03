Señora solicita ‘colágeno’ en pleno partido de ‘beis’

Como ya has de saber, y si no te lo contamos, en los partidos de béisbol o de básquet, se estila mucho el que una cámara enfoque a los aficionados para luego proyectar su imagen en una pantalla, con frases de ‘kiss cam’ o comparativas con famosos, etc.

Y pues así, en medio de un partido de béisbol, enfrente a miles de espectadores y a la gigantesca pantalla del estadio de los Sultanes de Monterrey, una mujer, una señora sin el menor pudor, pidió ‘colágeno’.

Apenas la enfocó la cámara y esta señora se puso de pie y, con la ayuda de su celular, mostró un texto a colores con fuente XXXL con un mensaje que decía: «BUSCO COLÁGENO», acompañado de un sensual movimiento y su cabello ensortijado.

Al video, subido a las redes de Sultanes de Monterrey, le llovieron decenas y decenas de mensajes a la guapa señora, sobre todo de jóvenes que se apuntaban para… concederle el deseo.

Con lo que no contaba la señora es que en el estadio también fue captado un señor de la tercera edad que, al verla en pantalla, se apuntó lanzándole un beso a la mujer, mientras la gente le comentaba: «¡Dijo que quería colágeno, señor!»

Ahora sí que como dijera el clásico meme: ¡Diablos señorita!

Pero, ojo, lo del colágeno tiene otro significado por si no lo sabías: según ‘Sexología masculina’, la expresión «colágeno» se refiere a hombres jóvenes que son considerados atractivos.

La idea es que los hombres jóvenes son comparados con el colágeno, ya que esta proteína es un componente importante de la piel, ayuda a darle elasticidad, suavidad y un aspecto joven y saludable.

Es importante mencionar que esta expresión es un estereotipo y no debería ser utilizada de manera despectiva o con intención de menospreciar a los hombres jóvenes.