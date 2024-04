Se queja de su trabajo en TikTok, la ven los jefes, y… ¡gracias por participar!

Cuando las redes sociales se convierten en el megáfono de las frustraciones laborales, es como jugar a la ruleta rusa con tu contrato de trabajo, y es que al parecer, mucha gente no sabe que lo que se hace en redes sociales se queda para siempre.

Este drama digital se desató cuando una joven decidido a desahogarse sobre su empleo en TikTok, se encontró con una audiencia inesperada: su jefe, quien apareció en el feed como un villano digital, listo para poner fin a la historia laboral de la protagonista.

Y todo fue gracias a la tendencia llamada: «Cosas que me molestan», donde Carmen (como muchas otras personas), decide arrojar luz sobre las sombras de su cafetería, lo que les molesta de los clientes o los jefes en su trabajo.

En este video Carmen mostró su descontento: desde la constante sombra de los supervisores hasta el tedio de los chats de WhatsApp del trabajo, todo sale a relucir.

Pero el punto álgido llega cuando Carmen se enfrenta a los clientes insatisfechos, cuestionando su propia existencia en el universo de las quejas sobre precios de café.

A la chica se le ve con una mirada desafiante, se pregunta en voz alta: «¿Yo qué hago aquí? ¿Acaso soy el emperador del espresso? ¿Por qué no pruebas suerte en otra cafetería?«.

La viralidad del video desató una cadena de eventos que conducen a una cita incómoda con el departamento de Recursos Humanos, claro, porque el video llegó hasta los ojos de sus jefes, quien nunca imaginó que el hacer esa tendencia le pondría en tan delicada situación.

El veredicto es claro: El departamento de Recursos Humanos, habiendo sido testigo de la rebeldía digital de Carmen, decide que es mejor cortar por lo sano y le dicen: ¡Hasta la vista, baby!, o como dijera aquel personaje de TV: ¡Lástima, Margarito!

Por su parte ella comentó en redes:

“Me dio rabia porque no me avisaron antes, o sea, para qué me hacen ir al trabajo, lavar el uniforme, ir al sitio, para soltarme la biblia entera; para decirme que estoy despedida. Amor, mejor dime ‘more, estás despedida, ¿vale?’ Y yo te digo: ‘Ok, pásame la notificación”.

Pero Carmen, lejos de lamentarse, abraza su nuevo status de desempleada con una sonrisa pícara y con un toque de humor (no le queda de otra), se declara abierta a nuevas oportunidades laborales, incluso con la posibilidad de convertirse en la estrella de otro video viral.

Los internautas, en solidaridad con la causa de Carmen, condenan el desenlace como una injusticia digital, elevando su historia a la categoría de héroe moderno frente a la tiranía empresarial. ¡Claro, porque si un jefe lee que odias tu trabajo y te molestan los clientes deberían subirles el sueldo!

Y como lo dijo He-Man:

¡Ya saben amigos, las redes sociales no son sólo un escaparate para nuestras vidas, sino también un espejo que refleja las tensiones del mundo laboral contemporáneo… ¡HASTA LA PRÓXIMA!

Por cierto, este es el polémico video que, si bien es del 2023, ha retomado un segundo aire en redes sociales y queda como muestra de que hay que tener más cuidado con lo que posteamos.