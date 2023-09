¡Qué no era de charro! Christian Chávez ‘se disculpa’ por usar traje de ‘no-charro’

Fuertes críticas recibió el cantante Christian Chávez, luego de que en un concierto de RBD, usó un traje de charro color rosa y por si eso fuera poco, lo hizo con tenis blancos, esto durante una de sus últimas presentaciones junto a sus compañeros en Nueva York, específicamente en el Madison Square Garden.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Cha (@christianchavezreal)

Tal fue la polémica que causó, que hasta Luisa Echeverría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, publicó un texto en el que exhortó al Christian a que no utilizara el traje de charro fuera de los cánones que representa la indumentaria, y este fue su mensaje:



«Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tu y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes».

Y continuó:

«Hago este mensaje porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron, por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características, y lo único para que hago este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, yo o soy charro es simplemente una representación de la mexicanidad y obvio respeto muchísimo esa comunidad»

¿Y qué respondió Christian?

Fue en su cuenta de Instagram, en donde Christian Chávez, aclaró que lo que vimos no era lo que pensábamos, pues ‘no portaba un traje de charro’, ya que dicha vestimenta contiene otras características.

«Estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano en algunas partes de México… Es un show, yo no soy charro, no estoy en una competencia de charro y obviamente respeto muchísimo a esa comunidad. Y si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así».

¿O sea que por cambiarle el color ya no es lo que era? ¿Si pintamos un vocho de amarillo, ya no es un vocho?… Ya no entendimos.