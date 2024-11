Pequeñita de solo 2 años cruzó solita la frontera con una nota en la mano

Esta es una historia que deja un nudo en la garganta. Una pequeñita de apenas dos años fue encontrada cruzando la frontera entre México y Estados Unidos completamente sola. ¡De no creerse!

Esta niña, originaria de El Salvador, llevaba consigo una nota con un nombre y un número telefónico, supuestamente la clave para localizar a sus papás, quienes, según los reportes, ya están en territorio estadounidense.

La situación ocurrió el pasado 24 de noviembre en el condado de Maverick, Texas, durante un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas. En el mismo operativo, se encontraron 211 migrantes indocumentados, de los cuales 60 eran menores no acompañados, con edades que iban de los 2 a los 17 años.

Lo que más pega de esta historia es imaginar el peligro al que se enfrentan estos pequeños. Una niña tan chiquita viajando sola con un papel como su única conexión al mundo. ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Cómo llega una familia a tomar decisiones tan desesperadas?

«Independientemente de las opiniones políticas, es inaceptable que un niño esté expuesto a redes peligrosas de tráfico criminal. Con un número récord de niños no acompañados y cientos de miles desaparecidos, no hay nadie que garantice la seguridad de estos niños, excepto los hombres y mujeres que están en primera línea todos los días. A pesar de las críticas a lo largo de los años, la realidad es que muchos niños son explotados y traficados, y nunca más se sabe nada de ellos. El DPS ha rescatado a más de 900 niños durante #OperationLoneStar del abandono y el tráfico de personas.» dice el post en X de Chris Olivarez @TenienteChrisOlivarez Teniente y Portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

WATCH: An unaccompanied two-year-old child from El Salvador explains she arrived in the US by herself and that her parents are in the US. The child had a piece of paper with a phone number & name.

This morning, @TxDPS encountered a group of 211 illegal immigrants in Maverick… pic.twitter.com/rXFoqee3Kk

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) November 24, 2024