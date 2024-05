«Pellejudos, insípidos y carísimos” TikToker critica a Taquería ‘El Califa de León’

¡Prepárense para una historia llena de sabor, controversia y tacos! La semana pasada, la taquería ‘El Califa de León’ se llevó a casa nada menos que una estrella Michelin. Sí, leyeron bien, una estrella Michelin, la misma guía que usualmente premia a restaurantes de lujo, otorgó su preciada estrella a una taquería.

Y como era de esperarse, desató una tormenta de opiniones. Unos estaban felices, celebrando que los tacos por fin tuvieran su lugar en el Olimpo gastronómico, pero otros, no tan convencidos, se preguntaban si el jurado había perdido el paladar. Y aquí entra nuestro protagonista, el influencer Danyzuco, famoso por sus reseñas de restaurantes. Danyzuco no se quedó callado y fue directo a El Califa para probar esos famosos tacos con estrella.

“La carne, la verdad, se veía muy simple, a mi gusto se veía bien equis. Solamente les ponen sal y limón,” declaró Danyzuco en uno de sus videos. Pero esto era solo el comienzo. “Sus dos salsas estaban horribles y no picaban nada,” continuó, haciendo una pausa para que sus seguidores asimilaran la herejía. Y por si fuera poco, añadió que los tacos estaban más caros que una cena en París.

Pero no crean que ahí terminó todo. El taco de costilla fue su siguiente víctima: “Sabe a cualquier carne que puedes comprar en un Chedraui,” dijo, mientras sus seguidores no daban crédito a sus oídos. Y sobre “la sábana de res asada” comentó: “No sabe a nada diferente, no es la gran cosa”.

El clímax de su reseña llegó con el bistec. “La carne estaba súper pellejuda, dura, seca, no tiene nada de jugosidad,” exclamó, como si acabara de probar un pedazo de cartón. Y la especialidad de la casa, el taco ‘gaonera’, tampoco se salvó: “La carne estaba súper insípida,” sentenció Danyzuco, dando el golpe final a la reputación de El Califa.

“Esta madre estaba atascado de medios, haciéndola de emoción. Me tardé dos horas en la fila, para los pedorros tacos”, dijo el TikToker.

Para rematar, Danyzuco lanzó una última bomba: “La neta, ¿cómo no les da vergüenza a los medios e influencers, unos ‘quedabienes’ de primera? ¿De dónde se inventan que ganaron una estrella Michelin? La carne está seca, están carísimos.”

Y es así, como la taquería El Califa de León, entre aplausos y críticas, ha puesto a todos a hablar. ¿Se atreverán a ir y juzgar por ustedes mismos?, porque la polémica está servida como los tacos ¡con todo y salsa! Y mientras para unos tiene estrella, para otros están ‘estrellados’, ¿qué opinas?

Acá el polémico video: