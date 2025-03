Novia exige justicia. ¡Se le peló el ‘wedding planner’ con 200 mil pesos!  

Imagínate ahorrar con tu pareja para la boda de tus sueños, juntar 200 mil pesos, dárselos a un organizador de bodas… y que desaparezca como mago en fiesta infantil.

Pues eso le pasó a una futura novia en Nuevo León, que ahora anda por las calles con pancartas exigiendo que le regresen su lana o que le cumplan con el salón.

Todo comenzó cuando la afectada, identificada por la usuaria de Facebook Andrea Zamarripa, fue a ultimar detalles de su gran día… pero se llevó el trancazo de la vida al enterarse de que su fecha no estaba apartada y que su salón ya había sido vendido a otros clientes.

El organizador, conocido solo como “Fernando”, ya no le responde llamadas ni mensajes, y cuando fue a buscarlo a su casa, su mamá salió a decirle que el vato ya ni vive ahí.

“Fue a su casa y la mamá del tipo le dice que ya no vive ahí y ahora no tiene salón ni tiene dinero. ¡Más de 200 mil pesos a la basura!” escribió Zamarripa en redes sociales.

Pero la novia no se quedó con los brazos cruzados. Se lanzó a la avenida Concordia en Apodaca con dos pancartas bien directas:

“Fernando, regrésame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto”

Y por si eso fuera poco, después se fue a la zona comercial Morelos, en el Centro de Monterrey, con la esperanza de hacer viral el caso y presionar a “Fernando” para que le devuelva el dinero o le cumpla el contrato.

En un video que ya circula en redes, la afectada explica su angustia:

“Mi organizador de bodas me robó y me caso en tres meses. No tengo salón y pues estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable porque lo que más preocupa es que no tengo ni salón ahorita y la boda ya es en tres meses”

La joven contó que ella y su pareja trabajaron duro para hacer realidad su boda, y ahora todo está en el aire.

“Me comprometí con mi pareja y juntos trabajamos duro para ahorrar y cumplir nuestro sueño de boda”, dijo.

Por ahora, el tal Fernando sigue sin dar la cara, y la futura novia sigue buscando justicia. ¿Logrará recuperar su lana o mínimo que le cumplan con el evento?

¿Tú qué harías en su lugar? ¿Subirías la foto de Fernando o tomarías otra medida?