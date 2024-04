Muere José Armando, el niño que renunció a las quimios para disfrutar la vida

Hace unas semanas, les informamos de José Armando, un chavito de 14 años de Xalapa, Veracruz, llamó la atención de la gente luego de que tomó la polémica decisión de renunciar sus tratamientos de quimioterapia porque decía que, en lugar de pasar por el difícil tratamiento y estar dentro de un hospital, prefería disfrutar del tiempo que le quedaba de vida.

Fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica cuando apenas contaba con 5 añitos de vida, desde entonces se enfrentó valientemente contra el cáncer y recibió más de 120 sesiones de quimioterapia, pero un día decidió que ya no más. “Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte”, dijo José Armando en aquella ocasión.

Hoy, la triste notica es de que José Armando ya no está con nosotros y así lo dijeron en redes sociales sus familiares:

“A la amada memoria de José Armando Guzmán Mendoza. 23 de abril del 2024 a la edad de 14 años. Sé que cada día, del resto de mi vida, te echaré de menos. Amado hijo, hermano y amigo”.

Su sueño era poder ver a ‘La Máquina del Cruz Azul’, equipo del que era super fan, pero su deteriorado estado de salud impidió que se realizara.

Quizá te preguntes como fue que abandonó sus terapias y esto fue lo que expresó en su momento:

«Le dije a mi mamá que respetara mi decisión y lo aceptó… Que ya no quería el tratamiento… Mejor divertir la vida… Le intento dar ánimos… Yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana”, dijo José Armando con lágrimas en sus ojos.