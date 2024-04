‘Los Tigres del Norte’ se presentaron en Inglaterra ¡y los fans se les subieron al escenario!

El reciente concierto de Los Tigres del Norte en la capital inglesa no solo fue un evento, ¡fue una explosión de pasión y euforia! Los fanáticos, sedientos de su música, no pudieron contenerse y desafiaron todas las reglas de seguridad para acercarse al escenario y capturar un momento con sus ídolos.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar el fervor del público mientras Los Tigres del Norte siguen interpretando sus clásicos, sin perder el ritmo ni la sonrisa, mientras los asistentes se abalanzan en una frenética búsqueda de una foto o un instante compartido con los maestros de la música ranchera.

¡Y qué decir del impacto de este acontecimiento en las redes sociales! El video se ha convertido en un testimonio de la emoción desenfrenada que provocó la presencia de Los Tigres del Norte en tierras británicas, recibiendo elogios y asombro no solo de los mexicanos, sino de todo el mundo, que no podía creer el alcance global de la música de esta legendaria agrupación.

Así es, señoras y señores, Los Tigres del Norte han dejado su huella en Londres, demostrando una vez más por qué son uno de los máximos exponentes de la música mexicana a nivel mundial. Y aunque la corona británica pueda ser gélida, el calor y la pasión de la música norteña lograron derretir los corazones de los fans ingleses. ¡Una noche inolvidable, un hito en la historia de la música!

¡Así rugieron Los Tigres del Norte en Inglaterra!

Por cierto que la banda The Hives, reconocida por su estilo el cual es totalmente diferente al de Los Tigres del Norte, sorprendió a sus seguidores lanzando una invitación para que la gente fuera a ver a la banda mexicana.

«Raza, tal vez hayan visto este meme. Estos muchachos son Los Tigres del Norte y tienen un show en Londres un día después del nuestro en el mismo lugar. Cáiganle a su show si están en la ciudad de Londres el domingo 14», dice el mensaje.

You may have seen this. These guys are Los Tigres Del Norte and through some weird twist in the cosmos they have a show in London the day after our show in the same venue! Go check it out if you’re in London Town on Sunday 14th. 🇲🇽 pic.twitter.com/NJfcUcDrbH

— The Hives (@TheHives) April 12, 2024