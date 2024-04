¡Le molesta que le digan que es mexicana! La rapera Cardi B explota

Porque quizá no sabes ni quien es, te explicamos. Cardi B es una conocida rapera, cantante y personalidad de la televisión estadounidense. Nació como Belcalis Almánzar en 1992 en el Bronx, Nueva York. Se hizo famosa inicialmente por su presencia en las redes sociales y luego ganó aún más reconocimiento por su música, particularmente por éxitos como «Bodak Yellow» y «I Like It». Además de su carrera musical, ha incursionado en la actuación y ha sido protagonista en programas de televisión y películas.

Una mujer polémica

Cardi B ha estado involucrada en varias disputas públicas con otras celebridades, especialmente a través de las redes sociales. Algunas de estas disputas han sido con figuras prominentes como Nicki Minaj y Azealia Banks.

Su presencia en redes la ha llevado a estar involucrada en diversas controversias, ya sea por comentarios polémicos, enfrentamientos con seguidores o intercambios acalorados con otras personas famosas.

Y ahora le tocó a México, pues mostró su gran molestia luego de que la llamaran ‘mexicana’ y al parecer para ella eso es un insulto.

«Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo, porque no lo soy. No soy mexicana», dijo la cantante.

«Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos», dijo la intérprete de ‘Taki Taki’ quien recalcó que todo eso era un insulto racial para ella.

Además dice que ser dominicana es tan importante para ella, que por ningún motivo permitirá que ‘le quiten su nacionalidad’ y dijo: “solo me dicen mexicana para irritarme… No van a borrar mi nacionalidad”.

Y como dijeran las abuelas de antaño: ¡Ya quisieras, mija!