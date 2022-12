Si ya de por sí el enfrentar es algo muy difícil de superar, el que una persona sea engañada por su pareja con alguien muy cercano es todavía peor y esto es precisamente lo que le pasó esta mujer después de 20 años de estar con su pareja.

Esto le pasó a una mujer quien decidió compartir su triste experiencia en sus redes sociales y contó cómo su ex marido le había puesto el cuerno con alguien muy cercano y no, no fue con su mejor amiga, ni con su prima, es más ni con su hermana, resulta que la engañó ¡con su propio hermano!.

La pobre mujer antes de relatar lo acontecido pidió de favor a la gente que no se rieran de su situación y esta fue la manera como los descubrió en la maroma.

Pues resulta de que fue precisamente una vecina quien le mandó un mensaje con un en el que se podían ver dos hombres caminando por la playa mientras iban tomados cariñosamente de la mano, pero al verlos de espaldas le preguntó si era su marido; fue ahí donde la mujer se dio cuenta que no solo era su marido acompañado de otro, sino que ‘el otro’ era su propio hermano, es decir, el cuñado del marido.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas…Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado…Pero si ese es mi hermano’”

Según el video compartido en TikTok por @benyylareyna dijo que esta no había sido la primera vez que su ‘hermanito’ se metía en sus relaciones de pareja. ¡OMG! pero esta de plano fu la que colmó el plato.

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Porque carajo con mi hermano?…Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él…Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, dice en el video.