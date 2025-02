Karla Sofía Gascón fuera de la publicidad de ‘Emilia Pérez’ ¿El Óscar está en riesgo?

¡Ahora sí, agárrate porque esto está que arde en el mundo del cine!

Resulta que Netflix decidió borrar a Karla Sofía Gascón de toda la campaña promocional de Emilia Pérez, justo cuando la película está en la mira de los Óscar. Sí, así como lo leen: la actriz protagoniza la cinta, pero si revisan los nuevos pósteres y materiales publicitarios, parece que nunca existió. ¡Ni rastro de ella!

¿Y por qué pasó esto?

Bueno, pues porque resurgieron viejos tuits de Gascón con contenido racista e islamofóbico, y ya sabemos que en estos tiempos la cancelación no perdona. La polémica estalló, las redes se incendiaron y Netflix no dudó en cortar lazos. No solo eliminaron su imagen de la promoción, sino que dejaron de financiar su presencia en eventos de la temporada de premios.

¡Así de fuerte estuvo el asunto!

Pero lo más curioso es que la película sigue en la carrera rumbo a los Óscar, aunque ahora el peso de la promoción recae en Zoe Saldaña, quien sí aparece en los nuevos materiales publicitarios. O sea, Karla Sofía protagoniza la cinta, pero ya no la están impulsando. Algo que ha generado un debate enorme: ¿puede una película brillar en la temporada de premios si su protagonista es «borrado» del mapa?

Las opiniones están divididas.

Algunos dicen que Netflix hizo lo correcto al deslindarse, otros creen que es una jugada injusta y que, guste o no, Gascón sigue siendo el alma de la historia. Lo cierto es que esta movida pone en duda el futuro de Emilia Pérez en la contienda.

¿Qué opinas? ¿Netflix se pasó de la raya o simplemente está protegiendo su imagen?