Japonés extraña tacos, tortas y tamales, exige puestos de comida mexicana

Muchos de los turistas que vienen a México, se quedan maravillados de nuestra gastronomía, sobre todo de la callejera, y es que esos deliciosos platillos no tienen desperdicio y podrían catalogarse de ‘adictivos’.

Incluso, hay muchos creadores de contenido que se han quedado a vivir en nuestro país y hacen gran cantidad de videos de la comida en la calle, incluso lo hacen viajando por el país.

El joven japonés, quien por cierto vivió un tiempo en México, se hace llamar ‘japonesvlog’; vivió una temporada en el país del maíz, por lo que a su regreso, subió un video a sus redes sociales pidiendo, exigiendo, que haya puestos callejeros ¡pero de comida mexicana!

«Miren amiguitos, la calle de Japón por la mañana… ¿Se dieron cuenta de que falta algo en la calle por la mañana?… Solo hay carros, no hay nada en la calle…¿Se dieron cuenta que aquí no están vendiendo nada en la calle por la mañana? Ni tortas, tamales o taquitos… No venden nada para desayunar aquí, ¿por qué?», se escucha decir al joven en el video, pero lo bueno viene luego, cuando dice:

«¡Hay que hacer un negocio aquí en Japón con comidas mexicanas aquí en la calle por la mañana!»

Seguramente, si se pudiera y alguien se animara, sería un ‘hitazo’ en aquel país del sol naciente.