¡Indignante! Banco hace que abuelita vaya en camilla y ambulancia solo para un trámite

¡Esto es de no creerse¡ ¿Cómo está eso de que un banco en San Luis Potosí prácticamente obligó a una abuelita a ir en camilla y ambulancia solo para hacer un trámite?

¡Sí, así como lo estás leyendo! Todo pasó el 7 de marzo, cuando el usuario André Desbois reventó las redes al contar que su abuela Josette tuvo que ser trasladada en AMBULANCIA hasta una sucursal bancaria en Plaza Fundadores. ¿El motivo? Su tarjeta había expirado y necesitaba desbloquear su cuenta para poder pagar sus medicinas, fisioterapia y comida.

La familia intentó resolver el problema por teléfono, por internet, por todos lados… ¡pero nada! El banco ‘les cerró la puerta’ y les dijo:“O viene la señora en persona, o no hay trámite”.

Así que, sin otra opción, tuvieron que conseguir una ambulancia, pagar el traslado y llevarla en camilla hasta la ventanilla.

Las redes explotaron con críticas contra el banco por su falta de empatía y sus políticas absurdas para personas en situación vulnerable. Tanto así, que hasta la Condusef ya metió su cuchara y dijo que están viendo qué onda con el caso. Pero… ¿habrá castigo real para el banco o solo se quedará en un regaño?

Este es el relato del joven:

«Quiero responsabilizar al banco @HSBC_MX por OBLIGAR a mi abuela a desplazarse y acudir de manera presencial en #SLP a una sucursal, pese a que no se encuentra en condiciones de salud para hacerlo.»

«El día viernes 07 de marzo nos encontramos con la situación de que la cuenta de mi abuela Josette, que sirve para comprar sus medicamentos, pagar fisioterapeuta, enfermera, comida y compras en general estaba bloqueada.

Al respecto, el chat de la app me respondió»

«Decidimos hacer una llamada telefónica al Call Center de HSBC, ya que ella no habla ni inglés ni español, y tras DOS horas al teléfono y después de pasar por una infinidad de personas al teléfono, no fueron capaces de ser empáticos y ofrecer una alternativa viable»

«Entonces, nos vimos obligados a pedir un PRÉSTAMO para poder contratar un servicio de ambulancias que pudiera llevar a mi abuela a la sucursal de HSBC en Plaza Fundadores San Luis Potosí, ya que el dinero de la cuenta está restringido por el bloqueo y no teníamos para pagar»

«Hicimos los trámites sin pormenores, sin embargo, me parece INDIGNANTE que OBLIGUEN a acudir a la sucursal cuando el cliente NO PUEDE PRESENTARSE POR MOTIVOS DE SALUD.

Es una vergüenza que @HSBC_MX no tenga NINGÚN mecanismo de atención para estos casos

«Agradezco a la gerente de la sucursal por hacer hasta lo imposible por resolver lo más rápido posible, pero CONDENO ABSOLUTAMENTE el trato indigno que se da por canales digitales y telefónicos para clientes, Son un pésimo banco, no tienen vergüenza.»