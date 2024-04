Graba a oficial en moto usando el celular y éste ¡lo detuvo y multó!

En esta historia, un audaz automovilista, armado con su fiel celular, se convierte en testigo de una escena que desafía la ley y a la autoridad misma.

Esta escena se despliega como una obra maestra del absurdo: una oficial de la Comisaría de la Policía Vial de Jalisco, en una motocicleta, es sorprendida manejando con un móvil en mano. Pero lo inimaginable sucede cuando, en un giro irónico, ella decide sancionar al conductor que la ha capturado en flagrancia.

Con la determinación de un héroe moderno, el conductor se niega a ceder sus documentos, aún sabiendo que está siendo observado por los mismos ojos que han infraccionado.

La tensión crece mientras los policías, cual coro de acusadores, apoyando a su pareja comienzan a grabar al conductor con la misma intensidad que él lo había hecho.

“Usted me hizo la indicación de que me parara, es que mire, me está parando todo un carril de la circulación de la calzada, está grabando, no sé con qué motivo, está muy bien que grabe, pero no circulando un vehículo”, dijo la oficial de vialidad.

Con astucia y coraje, el conductor enfrenta a la oficial con sus propias palabras, dejando al descubierto la hipocresía de sus actos.

La oficial, en un intento desesperado por mantener su autoridad, procede a desatar su furia en forma de multa y dijo:

Y con esa contradicción encima, sin importarle que había aceptado la flota continuó diciendo: «Enseguida le entrego su multa», dijo la oficial con una mezcla de frustración y determinación, «No va a presentar documentos… no me los presente, no presenta licencia, ni tarjeta».

Mientras tanto, el compañero de la oficial, cual narrador de una tragedia griega (pero con celular), continúa distorsionando la realidad a su conveniencia, añadiendo una capa más de drama a esta farsa sobre ruedas, pues alegaban que el ciudadano estaba obstruyendo la vialidad, ¡cuando fueron ellos quienes le ordenaron que se parara en ese lugar!

¡Háganme el refabrón cavor!, ojalá las autoridades de Jalisco tomen cartas en el asunto y nos informen.

#DenunciaCiudadana | Esta tarde un ciudadano reporta a personal de @JaliscoVial, al grabar a una oficial conduciendo una motocicleta mientras usaba su celular. La oficial se dio cuenta y pocos metros después, detuvieron el tráfico en medio del carril de la carretera Chapala. ¿Qué… pic.twitter.com/SSwqzyyk6L — ZONA 3 (@zona3noticias) April 24, 2024

¡Qué coraje e impotencia!, por cierto, según el reporte sucedió en el área de Chapala, Jalisco.