«¿Estás necesitado?», fuerte mensaje de Mario Bezares a Diego Boneta por serie de Paco

Y como dijeran por ahí, ‘y sigue la mata dando’, esto en relación a la nueva serie ‘¿Quién lo mató?, de Amazon sobre la tragedia de la muerte de Paco Stanley.

Apenas la semana pasada, la familia Bezares exigían que se cancelara el estreno de la serie, además de que exigían a la plataforma que les informara ‘el costo total de la serie, incluyendo la publicidad y el tráiler’.

Hace un par de días, Brenda, la esposa de Mario, dijo en sus redes sociales que si le pasaba algo (no especificó qué), sería culpa de la serie:

«Estoy recibiendo amenazas, estamos recibiendo, mi familia y yo, amenazas y si algo me sucede a mí o a nuestra familia, es gracias a esta serie»

Hoy explotó Mario Bezares en contra de uno de los actores de la serie, fue directamente contra Diego Boneta, quien interpreta a Jorge Gil.

Bezares dice estar ‘decepcionado’ de Diego por haber aceptado este papel y que considera que lo único que buscó fue el dinero. Así lo expresó ‘Mayito’ en una entrevista en YouTube:

«De haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá?… ¡Qué decepción, caray!… ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?».

En la misma entrevista, quien fuera el gran patiño de Stanley dijo que nadie de la producción o de los actores se contactó con él o su esposa y que no los conoce, ni los ha visto:

«Cero contacto, no me conocen… Todos los actores que participan, yo no los conozco, nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie»