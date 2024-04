¿Estás embarazada? ¿Estás preocupada por el eclipse? Checa esto

Seguramente has escuchado el tema de las mujeres embarazadas y los eclipses, pero ¿qué hay de cierto en eso?

El próximo lunes 8 de abril, prepárense para presenciar uno de los eventos más espectaculares que nos ofrece el cosmos: ¡un eclipse solar total! Sí, así como lo escuchan. Este fenómeno celestial será visible desde diversos puntos de México, Estados Unidos y Canadá. ¡Qué emoción!

Ahora, ¿qué hay de ciertos rumores que rondan por ahí sobre los efectos del eclipse en mujeres embarazadas? ¿Es cierto que podría afectar el desarrollo del bebé en gestación? ¡Déjenme contarles!

Resulta que, como suele suceder con los eventos extraordinarios, surgen todo tipo de historias y mitos. Uno de los más comentados es que las mujeres embarazadas no deben observar el eclipse, ya que podría causar daños al bebé.

Por ejemplo, en muchos lugares la creencia popular dicta que las embarazadas no deben salir durante el eclipse solar, además deberán ponerse un moño o cordón rojo en la pancita, mientras otros dicen que lo mejor es ponerse un seguro (de esos que llevaban los pañales de tela), todo esto para proteger a la criatura.

¡Vaya, vaya! ¿Será eso cierto?

Pues, según los expertos y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no hay de qué preocuparse y aseguran que el eclipse no representa ningún riesgo para los bebés en gestación. Es decir: no hay ninguna evidencia científica que avale las creencias populares de que los eclipses pueden afectar la salud de los seres humanos.

Pero, ¡ojo!, antes de sacar las cámaras y las gafas de sol, es importante recordar que la seguridad es primero. Autoridades y expertos en astronomía nos recuerdan que observar un eclipse solar sin protección adecuada puede ser peligroso para nuestros ojos. Así que, ¡nada de mirar directamente al sol sin esos lentes especiales!

Así que, mamás y futuras mamás, ¡pueden disfrutar del espectáculo sin preocupaciones!, porque, en pocas palabras, no, el bebito que está en la panza de la mamá no es afectado por los eclipse, y la única razón que puede afectar un eclipse a una mujer embarazada, sería porque vea el eclipse sin los lentes especiales.

¿Qué consejos conoces para las mujeres embarazadas durante un eclipse?