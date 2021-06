Luego de varios años de pensar que una mujer se encontraba desaparecida, resultó que todo era una mentira y como dice la canción: «no estaba muerta, andaba de parranda»: A la edad de 18 años, Sajitha, una joven de la India, desapareció, y su familia pensó que jamás la encontraría, no sabían si vivía y habían perdido todas las esperanzas; la policía dejó de buscarla.



¡Nadie se dio cuenta de que Sajitha se había mudado con su novio Rahman, que vivía a solo 500 metros de distancia!



Cuando Sajitha tenía 18 años y Rahman, 24, ya llevaban dos años de relación, ella tuvo problemas con su familia. «Un día me dijo que ya no podía quedarse en su casa. No tenía otra opción, así que le pedí que viniera conmigo», dijo Rahman.



No está claro cómo Rahman consiguió que la joven entrara en la casa, y menos cómo pudo estar así, durante años sin que nadie de la familia de este lo supiera, dentro de una pequeña habitación de una casa con techo de tejas durante 10 años.



Rahman, un electricista de profesión, arregló un sistema de cerradura especial para su habitación, la habitación estaba separada en la casa de sus padres, la mantenía cerrada con llave y no permitía entrar a nadie.



Ella dice por su parte, dice que fue bien cuidada. «Me dio la mitad de la comida que recibió (…) Pero era difícil permanecer en una habitación (…) En el día, veía la televisión con auriculares y caminaba por la habitación (…) Cuando no había nadie, salía de la habitación a veces (…) Por la noche, solía salir y caminar», detalló.



Según fuentes, los jóvenes decidieron actuar de esta manera, debido a que las familias son de distintas creencias religiosas. Hace tres meses, Sajitha salió y el mismo día, Rahman se peleó con su familia y se fue de casa. El martes, Rahman fue visto por su hermano, quien descubrió que vivía junto a Sajitha en otra aldea.