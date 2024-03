¡Donovan Carrillo está en la final del Mundial de Patinaje!

Desde Montreal, Canadá, nos llegan emocionantes novedades del mundo del patinaje artístico sobre hielo. El talentoso mexicano Donovan Carrillo ha dejado a todos boquiabiertos con su espectacular actuación en el Programa Corto varonil del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2024.

Carrillo, quien se ha destacado por su gracia y habilidad en el hielo, ha logrado asegurar su lugar como finalista al calificar para el Programa Libre. Con una actuación que ha dejado a todos impresionados, el patinador originario de Zapopan ha demostrado una vez más su destreza y determinación en el deporte que ama.

«¡He estado siguiendo los 80 puntos durante tanto tiempo que me sentí increíble cuando apareció este número!, e incluso con un error en el combo, eso me demuestra que puedo lograr aún más«, expresó Carrillo emocionado en una entrevista para Golden Skate.

Y adivinen cuál rola usó Donovan, ¡pues ‘Sexy Back’ de Justin Timberlake!

El joven atleta también ha dejado su marca en competiciones anteriores, con su mejor puntuación en el Programa Corto lograda en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, totalizando 79.69 unidades.

En la reciente competencia del ISU Four Continents Championships 2024, Carrillo obtuvo una sólida puntuación de 67.66 en el Programa Corto, demostrando su constante progreso y dedicación al deporte.

«Quería mostrar algo diferente y besé el hielo después de mi actuación porque sentí mucha energía. Después de todos los obstáculos que pasé, fue un momento especial y la reacción del público fue sorprendente«, compartió el patinador mexicano sobre su emotiva actuación.

¡Estaremos pendientes de su actuación en el Programa Libre y le deseamos lo mejor en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo Montreal 2024!

¡Aplausos a Donovan que sin duda es todo un MEXICANO RIFADO!

Donovan Carrillo 🇲🇽 PB 80.19 heated up that rink 🔥 and leads after the first group.

“I am happy to be here at Worlds again after 3 weeks. I wanted to show something different.

I kissed the ice after my performance because I felt so much energy. After all the obstacles I went… pic.twitter.com/ff6f7zxZFI

— Golden Skate (@goldenskate) March 21, 2024