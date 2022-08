Todo un éxito ha resultado esta hermosa y sexy abuela en Onlyfans y demuestra que la edad es solo un número pues su cuenta tiene cientos de miles de seguidores y sigue creciendo cada día.

Con un poco más de 50 años, Gina Stewart ha sido nombrada por sus sus seguidores como la ‘abuela más sexy del mundo’; esta modelo es madre de cuatro hijos y desde hace tres años es abuela de una preciosa niña, pero contrariamente el que sea una mujer de edad es una de las cosas que ha causado que más y más (sobre todo jóvenes) se suscriban a su contenido.

«Honestamente, puedo decir que no he usado sostén en más de 16 años», dice la sexy abuela quien por cierto para quienes no quieran o puedan suscribirse a su Onlyfans, pueden ver fotos de ella en su cuenta de Instagram en donde presume de sus atributos y belleza.

«La vida es demasiado corta para no cuidarte y convertirte en lo más saludable posible», es la respuesta de la mujer a quienes la critican por que lleva una rigurosa dieta además de que hace ejercicio diariamente para conservar la figura que le a permitido llevar una vida envidiable, curiosamente la mayoría de sus más duras críticas son mujeres quienes por cierto le ‘reclaman’ que haya echado mano de las cirugías estéticas para obtener ese cuerpo.

“Incluso he tenido maridos de amigas que se vuelven locos por mí una vez que se enteran de mi OnlyFans y no me dejan en paz. Solo les digo que están obsesionados con la fantasía: OnlyFans es solo una fantasía…Por loco que parezca, los hombres me dicen que me aman constantemente después de que publicó una nueva foto en Instagram y me proponen todo tipo de cosas como matrimonio, dinero y regalos”, dijo Gina a un medio.

