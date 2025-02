«Confiaba en mi mamá»: Paisano manda 2 MILLONES para su casa ¡y mira lo que encontró!!

¡Amigos, agárrense porque esta historia duele más que pisar un Lego descalzo! 😱

Esta es la triste historia del paisano mexicano en Estados Unidos trabajó como burro, sudó la gota gorda y juntó la nada despreciable cantidad de 2 MILLONES DE PESOS para mandárselos a su familia en México y construir su casita.

Peeero… ¡oh, decepción! Cuando regresó, en lugar de ver su hogar de ensueño, se encontró con que la lana se había esfumado. ¡Adiós casa, adiós sueños!

El buen Kevin Sánchez, quien compartió su historia en TikTok, dijo que confiaba ciegamente en su familia, pero al volver descubrió que usaron el dinero en otras cosas. Lo que debía ser un hogar digno terminó siendo… pues, básicamente, aire.

«Yo confiaba en mi mamá y miren nada más, así me pagó. Se lo gastó todo. Ahorita no quiere ni siquiera contestarme las llamadas, los mensajes. Fui a su casa y me corrió. Mis hermanos no me quieren ver, porque entre todos se lo gastaron. Tengo tres hermanos y entre todos se los gastaron»

Consejo de cuates: antes de seguir mandando lana, mejor pídanle avances, fotos, videos… ¡y si se puede, una transmisión en vivo cada semana! jejejeje

Aquí te dejamos el video que por cierto lleva más de 2 millones de reproducciones.

«No es justo lo que me hizo mi propia familia», dice el video.