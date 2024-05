¡Caída libre! Candidato de Monterrey cae desde tráiler en movimiento

En un giro inesperado de eventos, al mero estilo de las caídas de ‘La Rosa de Guadalupe’, Adalberto Madero, el candidato del Partido Esperanza Social (ESO) a la alcaldía de Monterrey, protagonizó un bochornoso incidente al caer estrepitosamente desde un tráiler en movimiento. Sí, leíste bien, en movimiento.

Todo comenzó cuando «Maderito», como lo conocen sus seguidores, decidió subirse a la unidad pesada durante uno de sus recorridos de campaña. Confiado y sonriente, el ex alcalde de Monterrey se asomó por la ventanilla, pero ¡oh, sorpresa!, el conductor arrancó y terminó besando el pavimento. Y claro, las redes sociales hicieron lo suyo, viralizando el momento al instante.

El percance ocurrió en la intersección de las avenidas León XIII y Lincoln y vaya que dejó huella. Pero no se preocupen, Madero está bien. En un video que compartió después del incidente, el veterano político, que también fue diputado local y Senador de la República, aseguró que está en perfecto estado aunque con un buen golpe en la cabeza.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se puede ver a «Maderito» subiendo al tráiler. Un momento después, el camión arranca y él… bueno, él simplemente desaparece de la ventanilla y reaparece en el pavimento.

«Me pidieron que subiera a saludarlos, pero lamentablemente el camión se movió y me caí. Me pegué en la cabeza, pero estoy aquí en el Hospital Oca y me están curando. ¡Ánimo, vamos a ganar!», declaró Madero en otro video desde el hospital, mostrándose optimista y decidido a seguir con su campaña.

Así que ahí lo tienen, parece que Monterrey no solo tiene un candidato con experiencia, también tienen uno que sabe levantarse después de una caída. ¡Ánimo, «Maderito»!

#Local I Adalberto Madero, conocido como «Maderito» y candidato de ESO a la Alcaldía de Monterrey, se cayó del estribo de un camión de carga, cuyo chofer reinició la marcha en la Avenida Lincoln.@MtyFollow pic.twitter.com/40vo9QRulF — El Porvenir MX (@PorvenirMx) May 29, 2024

