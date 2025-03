Arrojan ácido en el rostro a Fernanda.s99, la famosa vendedora de fresas con crema

Esta es una de esas noticias que te dejan con el ojo cuadrado y el coraje en la garganta. Resulta que Fernanda Sánchez, la famosa vendedora de fresas con crema de Tijuana, fue víctima de un brutal ataque con un líquido corrosivo—presuntamente ácido—que le provocó quemaduras en la cara y le afectó la visión del ojo derecho.

Todo pasó el lunes 3 de marzo cuando, después de un día de chamba en su camión de postres, una mujer llegó preguntando por una vacante en su negocio «El Sabor Viral». Pero en lugar de buscar empleo, la tipa traía otras intenciones. De repente, sacó un bote, lo destapó y ¡pum! Le arrojó el líquido directo a la cara.

En segundos, Fernanda sintió cómo su piel se empezaba a quemar y quedó sin poder pedir ayuda ni respirar bien.

«Me lo arroja en mi rostro dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar», relató Fernanda, visiblemente afectada.

El ataque le dejó quemaduras en la boca, nariz, oído y, lo peor, le dañó gravemente la vista.

Lo más preocupante es que esta no es la primera agresión que sufre, pues en enero ya había sido atacada físicamente. Ahora teme por su vida, la de su familia y sus trabajadores.

Fernanda no se quedó callada y subió un video pidiendo justicia. Y su mensaje sí llegó lejos, porque la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, le respondió en Instagram asegurando que ya está en contacto con la Fiscalía para brindarle protección y dar con la agresora.

Fernanda, quien se hizo viral en 2023 por sus deliciosos postres y su esfuerzo para levantar su negocio, nunca imaginó que su éxito la pondría en el ojo del huracán de esta manera. De vender fresas en una mesa, pasó a tener su propio camión de postres, pero ahora enfrenta una pesadilla que nadie debería vivir.

Ojalá las autoridades actúen rápido y se haga justicia. ¡Ánimo, Fernanda!

Este el video donde relata lo sucedido:

«Me costo mucho hacer este video pero basta de quedarme callada a tantas injusticias que e vivido, desde mis inicios se me han inventado infinidad de cosas, todas acusaciones falsas a mi persona que por ser falsas las dejaba pasar porque al final del dia no había pruebas de nada porque todas era falsas y lo veía como chismes, porque yo se lo que soy y con eso me quedaba. En enero recibi agresion fisica de una persona,

tampoco sali a tocar el tema aqui en redes por no generar morbo, hice todo legal, pero este lunes una persona desconocida para mi atento contra mi vida vaciendome acido,

quemando mi ojo, mi boca, nariz y oido por dentro. Pido ser escuchada, NO soy una mi hija delincuente, no soy un asesina, soy una mujer que trabaja dia con dia para darle lo mejor a mi hija, a mi familia y mi trabajo habla por si solo, temo por mi familia, y que estas personas que intenten hacer algo mas, BASTA de tanta violencia!».