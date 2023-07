Albañiles mexicanos en EE.UU piden ‘drive thru’… ¡en carretilla!

Dos supuestos mexicanos fueron captados en video mientras hacían su pedido en ‘Taco Bell’ ¡en una carretilla!

En un video subido a TikTok por el usuario @buleraul0808, se ve como uno de los hombres va montado en la carretilla (la misma que usan para transportar los materiales en las construcciones), mientras uno de sus compañeros lo empuja, todo esto para pedir unos tacos.

«La raza mexicana, nuestra raza, sinceramente, no conquistamos el mundo porque no queremos, pero esto, sinceramente, no sólo me causa risa a mí, sino a todos los que están en los vehículos», dice la voz en el video.

«Uno de mexicano, es chingón para todo, nada se le hace difícil», dice el texto al inicio del video.

En una carretilla a pedir tacos, en un restaurante de ‘Taco Bell’, dos supuestos mexicanos fueron captados en video mientras hacían su pedido.

En el video subido a TikTok por el usuario @buleraul0808, se ve como uno de los albañiles va montado en la carretilla (la misma que usan para transportar los materiales en las construcciones), mientras uno de sus compañeros lo empuja, y todo esto para pedir unos tacos.

«La raza mexicana, nuestra raza, sinceramente, no conquistamos el mundo, porque no queremos, pero esto, sinceramente, no sólo me causa risa a mí, sino a todos los que están en los vehículos», dice la voz en el video.

«Uno de mexicano, es chingón para todo, nada se le hace difícil», dice el texto al inicio del video.

Y como dicen por ahí: ‘los mexicanos no conquistamos al mundo porque no queremos’.