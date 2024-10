‘El Chapo’ pide nuevo juicio: acusa violaciones en su extradición

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, ha solicitado un nuevo juicio al juez Brian Cogan, alegando violaciones en su extradición y una defensa inefectiva. Desde su celda en la prisión de máxima seguridad en Colorado, el capo asegura que no fue extraditado correctamente, argumentando que debió ser procesado en Texas o California, no en Nueva York, donde fue condenado a cadena perpetua en 2019.

En un escrito enviado por correo, Guzmán señala que su abogado, Eduardo Balarezo, no realizó un contra interrogatorio adecuado a los testigos y no defendió con firmeza la exclusión de pruebas clave durante el proceso judicial. Aunque reconoce que estos argumentos ya fueron presentados en apelaciones previas sin éxito, El Chapo insiste en que el juez Cogan debe reconsiderar su petición.

La moción, fechada el 25 de septiembre, fue tramitada ante una Corte de Apelaciones y entregada el pasado 15 de octubre. Esta solicitud se produce mientras sus hijos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, negocian un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos para obtener una reducción de sus condenas.

Con este nuevo intento, Guzmán busca revertir su destino, aunque no ha presentado nueva evidencia que respalde su caso. El juez Cogan, conocido por su mano dura en casos de narcotráfico, tiene ahora la decisión en sus manos.