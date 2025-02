Luis Rubiales condenado por agresión sexual a Jennifer Hermoso

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual tras el beso forzado que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso durante la premiación del Mundial Femenino de 2023. La sentencia establece una multa de 10,800 euros y una indemnización de 3,000 euros para la jugadora, además de la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros.

Un hecho que sacudió al fútbol mundial

El 20 de agosto de 2023, en la final del Mundial Femenino celebrado en Sídney, Australia, la imagen de Rubiales sujetando el rostro de Hermoso y besándola sin su consentimiento desató una ola de indignación global. Políticos, deportistas y organizaciones feministas condenaron el hecho, lo que derivó en la dimisión del directivo y el inicio de un proceso judicial en su contra.

Una condena controvertida

El juez José Manuel Clemente dictó una pena de 18 meses de multa diaria de 20 euros, lo que equivale a los 10,800 euros impuestos a Rubiales. Asimismo, el magistrado determinó que el ex directivo no utilizó violencia o intimidación para cometer la agresión, por lo que no se dictó prisión en su contra.

La acusación particular y la fiscalía consideraron insuficiente la sentencia y anunciaron un recurso para su revisión. Hermoso, por su parte, ha mantenido que el beso no fue consentido y que sufrió presiones para minimizar el incidente.

Reacciones divididas

El fallo generó reacciones mixtas en el ámbito político y deportivo. La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, destacó que “la sentencia reconoce que cuando no hay consentimiento, hay agresión”, aunque lamentó la falta de una sanción más severa.

Por su parte, la futbolista Irene Paredes, compañera de Hermoso en la selección española, expresó su desconcierto por la absolución de los acusados de coacción, entre ellos el ex seleccionador Jorge Vilda.

«Sólo sí es sí»

La eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, celebró que la justicia reconociera el beso como una agresión sexual, aunque criticó la levedad de la multa impuesta. “El feminismo lo está cambiando todo: sólo sí es sí”, escribió en redes sociales.

La sentencia, que aún puede ser apelada, marca un precedente en la lucha contra la violencia de género en el deporte y refuerza el mensaje de que cualquier acto sin consentimiento es una agresión punible.