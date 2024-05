Equipo mexicano de Natación Artística ganan el oro

El equipo mexicano de Natación Artística ha dejado al mundo boquiabierto una vez más al ganar dos medallas de oro en el reciente Mundial celebrado en París. Sin embargo, detrás de este impresionante logro se esconde un secreto revelado por Nuria Diosdado, capitana de las ‘Sirenas Mexicanas’.

En declaraciones a ‘El Universal’, Diosdado confesó que, a pesar de su éxito en el Mundial, el equipo está reservando su mejor rutina, guardando «la dificultad» para los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque demostraron su habilidad en Francia al vencer a potencias como Estados Unidos y China, aseguran que aún no han mostrado todo su potencial.

«Tenemos una carta secreta. Esta ya es la coreografía de Juegos Olímpicos, sin embargo, la dificultad sí la estamos guardando», reveló Diosdado. La estrategia consiste en guardar ciertos elementos más espectaculares en la rutina acrobática, que sumarán más puntos en la competencia olímpica.

La decisión de reservar su mejor actuación se debe al temor de que otros equipos puedan copiar sus rutinas al presenciar sus entrenamientos. A pesar de su dominio en el Mundial, el equipo mexicano está consciente de la necesidad de mantener su ventaja competitiva para asegurar un lugar en el Top 5 olímpico.

La sorprendente revelación de Diosdado ha generado aún más expectativas en torno al desempeño del equipo mexicano en París 2024. Mientras tanto, continúan entrenando y perfeccionando su estrategia, decididos a dejar una marca imborrable en el mundo de la natación artística.

🇲🇽MEXICO🇲🇽 claimed the Gold Medal in the Team Tech event ahead of China and Spain.

Music by the Queen 🎶#ArtisticSwimming #roadtoparis2024 pic.twitter.com/LtDkZSLNHQ

— World Aquatics (@WorldAquatics) May 4, 2024