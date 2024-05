Adiós a Alice Munro, la maestra del cuento corto

La renombrada escritora canadiense Alice Munro, laureada con el Premio Nobel de Literatura en 2013, ha fallecido a los 92 años, según reporta The Globe and Mail. Munro, reconocida como la «maestra del cuento corto contemporáneo», dejó un legado imborrable en la literatura mundial.

Conocida por obras como «Las lunas de Júpiter» y «Escapada», Munro exploró los aspectos más oscuros de las relaciones humanas, especialmente las dinámicas entre madres e hijas. Su estilo narrativo, marcado por una perspectiva femenina, resonó profundamente en lectores y colegas, incluyendo a destacados escritores como Margaret Atwood y Julian Barnes.

A lo largo de su carrera, Munro demostró una habilidad excepcional para capturar la esencia de la vida cotidiana en relatos breves, ganándose el elogio de la crítica y el público. Su hija, Jenny, recibió el premio Nobel en su nombre en 2013, mientras Munro luchaba contra problemas de salud.

Su legado perdurará a través de su capacidad única para transmitir profundidad y verdad en pocas páginas, una destreza que le valió el reconocimiento como una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea.

Canadian writer Alice Munro, whose short stories have been beloved for the past six decades, has died at 92. '

Her earthy humour and ability to extend sympathy to every character made her a household name, and made her birthplace of Wingham, Ontario, a place of literary… pic.twitter.com/QatvLBMKDE

