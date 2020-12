Por: Paola López Yrigoyen



Creo que para todxs este 2020 ha sido, por decir lo menos, un año convulso. Después de un inicio de año muy similar a cualquier otro, en marzo, cortesía de la COVID-19 y sus diferentes variantes, entramos a una ‘nueva normalidad’ que aparte de ser todo menos normal, no parece que vaya a terminar pronto.



En un año en el que el amor –por más cursi que suene— en vez de demostrarse efusivamente con abrazos, besos, y el acompañamiento en vivo, a todo color, en tiempo real, y en espacio compartido; se demuestra aislando a nuestros seres queridos, manteniendo sana distancia, tapando boca y nariz –prácticamente la mitad de nuestros rostros— y ‘zoom-conviviendo’ quizá en tiempo real, pero en una dimensión virtual; llega la Navidad.



Usualmente no me encanta hacer mucho ruido alrededor de la Navidad. No porque sea Grinch y odie la navidad; al contrario, creo que las fiestas navideñas son mi época favorita del año porque, en primera, son de las pocas veces en el año que puedo pasar tiempo con mi familia nuclear, y en segunda, porque la mayoría de la gente a mi alrededor es más feliz, y la felicidad no sólo se contagia, hermana.



Pero me reconozco agnóstica, no siento el significado real de las fechas según la Iglesia católica, veo con cierto recelo a la institución y su gran influencia en el ser, pensar y vivir en México. Tampoco me encanta que una fiesta religiosa y no otra domine culturalmente; no sólo hay católicxs, pero como las fiestas navideñas en las fechas católicas son las festividades nacionales de occidente, fungen como marco de referencia para la mayoría, incluyéndome.



Sin embargo, lo que sí tienen en común todas las fiestas (religiosas o no) es la capacidad de producir felicidad generalizada a través de la convivencia humana. En estas fechas, ya sea que esta felicidad venga por la comilona que va más allá de la noche del 24 para transformarse en recalentados que incluso pueden significar comer pavo en abril porque sobró mucho pero tu mamá lo congeló; por los rituales típicos decembrinos como: ir a misa, cocinar la cena o intercambiar regalos, el común denominador es la huella humana.



De entrada, no hay comilona si no hay mucha gente presente. Ir a misa es algo que ya se ha dejado de hacer, pero si les pasa como a mí, el 24 voy. No porque disfrute la liturgia, sino simplemente por acompañar a mi mamá y a mi abuela, para quienes sí es importante lo que diga el sacerdote y ven en esa misa una oportunidad para reflexionar.



Cocinar se vuelve la tarea colectiva más divertida, por lo anecdótica: ¿te acuerdas cuando tu hermana inyectó el pavo y el jugo salió volando para manchar la blusa nueva de la abuela? Los regalos nos encantan, pero los disfrutamos más cuando reconocemos el empeño y el cariño detrás de quién nos ha dado eso que tanto queríamos; las canciones de navidad suelen ser cursis y hasta cierto punto sosas, pero no sólo nos las sabemos, sino que al cantarlas o escucharlas lo hacemos con alguien o nos recuerdan a alguien.



Entiendo que todo esto va a cambiar radicalmente. Muchas fiestas se van a reducir a cenas o comidas con la familia nuclear, si hay suerte y salud de por medio. Otrxs reemplazarán el calor familiar de hogar con la frialdad de la pantalla y algunxs, lxs positivxs quizá sólo tengan eso, una zoom cena porque andarán aisladxs cuidando de la salud de sus seres queridxs. Sin embargo, a pesar del duro golpe que dio la COVID-19 a la convivencia humana presencial, creo que la huella humana aún queda.



¿Cómo? No lo sé. Creo que toda la humanidad está descubriendo esto mientras escribo, y si bien la incertidumbre, lo desconocido, y la soledad aparente nos preocupan, entender que es posible descubrir la felicidad, quizá no literalmente juntxs, pero sí con otrxs, es emocionante. Tan emocionante, que sólo me queda decir: felices fiestas